Boris 4, trama e cast: cosa sappiamo e cosa vorremmo

Sono trascorsi 11 anni dalla fine della serie Boris, ma ancora oggi è incredibilmente impressa nella mente di milioni di spettatori anche grazie alla riproposizione da parte di Netflix. Quest'ultima ha permesso ai produttori di riprendere in mano lo sviluppo della quarta stagione.

Recentemente l'attore Alberto Di Stasio (nella serie è Sergio, il direttore di produzione) ha partecipato a una diretta su Twitch e ha dato la notizia definitiva, quella che tutti aspettavamo ovvero che la quarta stagione di Boris è già in fase di sviluppo.

Le uniche cose che mancano sono le conferme ufficiali per immaginare definitivamente la reunion di tutto il cast con Alessandro Tiberi, Francesco Pannofino, Caterina Guzzanti, Carolina Crescentini, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi e tutti gli altri. Quale potrebbe essere la trama? A sentire Di Stasio è ancora tutto in fase di scrittura, ma qualche idea potremmo farcela. Nel film di Boris René ha avuto un grande successo col suo "elegante" cinepanettone e la sua carriera potrebbe essere rilanciata, magari per una piattaforma streaming tipo Netflix. Ciò potrebbe significare anche la realizzazione di Occhi del Cuore 3 in versione teen con la presenza, magari, di qualche youtuber o streamer, tanto di moda in questi tempi.

Ricordiamo che Boris è una celebre serie televisiva italiana andata in onda dal 2007 al 2010. Alle tre stagioni si è poi aggiunto un film nel 2011, che ha riunito nuovamente il cast. L’idea alla base dello show è quella di raccontare il dietro le quinte della fiction italiana. Un modo per riunire tutte quelle storie relative al mondo della televisione italiana, reali o fasulle, prendendo in giro alcuni meccanismi. Non ci resta che attendere ulteriori novità proprio sulla quarta stagione.

In attesa di scoprire altre novità sulla quarta stagione, vi lasciamo con la nostra lista delle migliori puntate di Boris.