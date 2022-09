Boris 4, un video sui social anticipa la fiction che verrà girata nella nuova stagione!

A poche settimane dall'uscita su Disney+ della quarta stagione di Boris, una delle serie più amate nella storia della tv italiana, l'account social Disney ha pubblicato un nuovo promo dello show che anticipa il titolo della fiction erede di Gli occhi del cuore, la celebre soap diretta da René Ferretti nelle prime tre stagioni.

Grazie alla presenza del cast principale dello show, i fan scoprono che la nuova fiction s'intitolerà Vita di Gesù. Scoprite esattamente quando esce Boris 4 su Disney+.



Scritta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, senza il compianto Mattia Torre, Boris 4 riporta sul piccolo schermo più sgangherato della tv italiana alcuni protagonisti della serie originale e new entry. Rivedremo Francesco Pannofino, Massimiliano Bruno, Ninni Bruschetta, Paolo Calabresi, Carolina Crescentini, Caterina Guzzanti, Carlo De Ruggieri, Pietro Sermonti, Alessandro Tiberi, Giorgio Tirabassi, Karin Proia, Corrado Guzzanti e molti altri.



Siete pronti per tornare a seguire le mirabile registiche di René Ferretti e del suo team? Il cast storico della serie sul set ha potuto ricordare i tanti momenti della precedente produzione - ecco le foto di Arianna e Alessandro - e Boris 4 è stata l'occasione per poter ridare linfa ad un prodotto che ha contribuito a costruire la storia recente della tv italiana; una serie di qualità che sbeffeggia l'approssimazione e la poca cura dei prodotti seriali che popolano il piccolo schermo italiano.