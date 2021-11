Boris, Arianna e Alessandro di nuovo insieme nelle nuove foto dal set!

C'è una sensazione di ritorno in famiglia nel dare un'occhiata alle prime foto dal set della quarta stagione di Boris: i protagonisti della serie con Francesco Pannofino sono ormai assimilabili ad amici o parenti che non vedevamo da troppo tempo, per cui davanti a queste nuove immagini non può che nascere il più spontaneo dei sorrisi.

Dopo il via alle riprese della quarta stagione di Boris, dunque, sui social hanno cominciato a far capolino qua e là alcune foto che ci riportano immediatamente ad un po' di anni fa: nonostante il decennio trascorso pare che nulla sia cambiato, o almeno questa è la sensazione che proviamo nel vedere il leggendario René Ferretti davanti alla boccia del pesce Boris (o del suo successore).

Sale invece una certa curiosità nel rivedere insieme Caterina Guzzanti e Alessandro Tiberi, protagonisti nei panni di Arianna e Alessandro di una love story andata avanti tra alti e bassi dalla prima alla terza stagione dello show e poi conclusasi in modo piuttosto amaro, come i fan sicuramente ricorderanno. Quale sarà il loro rapporto nel corso dei nuovi episodi? Lo scopriremo solo tra qualche tempo.

Quali sono le vostre sensazioni per questa quarta stagione? Siete contrari o favorevoli all'operazione? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo, inoltre, che da qualche tempo le prime tre stagioni di Boris sono disponibili su Disney+.