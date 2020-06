Boris, cast e fan implorano Netflix: 'Dateci la quarta stagione!'

Per Boris sembra valere la legge che vale per il buon vino: la serie con Francesco Pannofino non accenna a mostrare segni di invecchiamento e, anzi, sembra quasi migliorare di anno in anno, di rewatch in rewatch.

Mai realmente passata di moda, la serie prodotta da Fox vive ora un periodo di straordinaria popolarità grazie anche al ritorno di Boris su Netflix, che nelle scorse settimane ha letteralmente mandato in delirio i fan che non aspettavano altro da un bel po' di tempo.

Popolarità che si è tradotta nell'ennesimo appello alla produzione di nuovi episodi dello show: l'iniziativa è partita da uno spettatore ma, stando a quanto vediamo dai loro profili social, sembra aver trovato immediatamente l'appoggio di più di un membro del cast.

A sottoscrivere la richiesta sono stati infatti personaggi come Caterina Guzzanti, Paolo Calabresi e Carolina Crescentini, che condividendo il messaggio nelle loro storie Instagram hanno dimostrato di appoggiare in pieno la richiesta a Netflix di dare finalmente seguito al "miglior prodotto comedy italiano degli ultimi 20 anni".

Da Netflix, per ora, tutto tace: una mobilitazione di queste proporzioni però difficilmente resterà inascoltata, e chissà che qualcosa non arrivi finalmente a smuoversi per la gioia dei tanti fan sparsi in tutta Italia. Qualche giorno fa, intanto, Boris ci ha ricordato come festeggiare la Festa della Repubblica a dovere.