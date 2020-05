Boris: l'esilarante serie TV con Francesco Pannofino torna su Netflix

Sono passati quasi dieci anni dalla conclusione di Boris, ma la serie comica incentrata sul mondo dello spettacolo ha ancora numerosi fan all'attivo. Siamo sicuri che saranno contenti di poter rivedere le puntate incentrate su René Ferretti e gli altri, dopo la loro aggiunta nel catalogo di Netflix.

Seguiremo così il primo giorno di lavoro di Alessandro, aspirante regista con il volto di Alessandro Tiberi, che coronerà il suo sogno di poter lavorare nel mondo del cinema e delle serie TV dopo essere riuscito ad entrare come stagista nella troupe de "Gli Occhi del Cuore 2", fiction di bassa qualità. Qui conoscerà vari personaggi, tra cui il famigerato René Ferretti, personaggio interpretato da Francesco Pannofino, il mediocre Stanis, che nonostante tutto si atteggia a grande divo di Hollywood, Biscica, il capo elettricista, il direttore della fotografia Duccio e molti altri.

La serie è composta da tre stagioni di tredici puntate ciascuna, oltre ad un film che non è però ancora presente nel catalogo di Netflix. Nel corso degli anni in molti hanno chiesto un sequel di Boris, anche lo stesso Francesco Pannofino aveva detto di essere d'accordo ad una eventuale reunion del cast, anche se per adesso non si hanno più avute notizie a riguardo.