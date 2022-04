Boris, la foto di Caterina Guzzanti su Instagram: 'Doppiaggio ultime puntate'

12 anni di attesa si fanno sentire eccome: era il 2010 quando abbiamo salutato per l'ultima volta René Ferretti e la gang di Boris, pazientando per più di un decennio per l'annuncio di una quarta stagione che, ora che si prospetta all'orizzonte più vicina che mai, ci vede attenderla ancora più impazienti. Ma a che punto sono i lavori?

Già nei giorni scorsi Paolo Calabresi ci aveva anticipato qualcosa circa la possibile data d'uscita di questa tanto agognata quarta stagione: a confermare che i lavori siano ormai alla stretta finale, però, è arrivata proprio in queste ore la foto di una delle protagoniste assolute della serie targata Fox, vale a dire Caterina Guzzanti.

L'amatissima Arianna Dell'Arti della crew de Gli Occhi del Cuore ha infatti postato una foto che la vede intenta a doppiare il suo personaggio: "Doppiaggio ultime puntate" si legge nella didascalia, mentre sullo sfondo uno schermo ci presenta proprio la più piccola dei fratelli Guzzanti nelle vesti dell'aiuto regista di René Ferretti.

Insomma, questi nuovi episodi sembrano ormai essere in dirittura d'arrivo: ad oggi, però, non ci è ancora dato sapere quando la nuova stagione dello show sbarcherà su Disney+. Nell'attesa, qui trovate una foto dei tre sceneggiatori di Boris sul set della quarta stagione.