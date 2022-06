Boris, Fox Life chiude con la maratona di tutti gli episodi della sit-com!

Nella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio il canale satellitare Fox Life chiuderà per sempre e in attesa della quarta stagione in arrivo su Disney+, è in corso una maratona della sit-com Boris, con tutti gli episodi dalla prima alla terza stagione dello show con protagonisti Francesco Pannofino e Alessandro Tiberi.

La prima e la seconda stagione di Boris è dirette dai tre sceneggiatori della serie, Giovanni Ciarrapico, Mattia Torre - Sorrentino dirigerà un omaggio all'autore di Boris, scomparso prematuramente - e Luca Vendruscolo, mentre nella terza la regia è stata affidata a Davide Marengo. La celebre sigla dello show è opera di Elio e le Storie Tese.



Una serie diventata un autentico cult e che chiuderà degnamente la programmazione di Fox Life, un canale molto apprezzato dagli amanti delle serie tv, che hanno potuto godersi nel corso degli anni serie come Lost, Desperate Housewives, Sex & The City, Brothers & Sisters e molte altre.



Il target principale era quello femminile, e la tipologia delle serie televisive incluse nel palinsesto era storicamente legata ad un determinato pubblico.

Il canale ha ospitato altre serie cult come Will & Grace, Ally McBeal e E.R. - Medici in prima linea.



Nel corso degli anni il canale ha subito diversi rebranding, cambiando anche i tipi di contenuti importati dall'estero.

Per quanto riguarda la serie, ecco quando potrebbe uscire Boris 4, la nuova attesissima stagione dello show.