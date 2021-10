Boris, iniziate le riprese della stagione 4! L'annuncio sui social di Disney+

L'annuncio ufficiale di Boris 4 risaliva allo scorso febbraio, e da allora i fan della prima "fuori serie" italiana erano in fibrillazione, in attesa di sapere tutto sull'uscita del nuovo capitolo. Proprio in questi minuti è arrivata sui social una notizia che li farà sicuramente felici: le riprese sono ufficialmente iniziate.

Disney+ ha infatti pubblicato sui suoi canali social la classica foto di inizio produzione, con un ciak in primo piano da cui si evince che il primo giorno delle riprese di Boris 4 è stato ieri, lunedì 4 ottobre.

"Motoreee eee azione!" recita la didascalia, come possiamo vedere anche in calce alla notizia. "Le riprese di Boris sono ufficialmente iniziate!⁣ Per cortesia, be so not italian nei commenti, grazie. Prossimamente in streaming, solo su #DisneyPlus."

Con la sua prima stagione datata 2007, Boris si è affermata da subito come una delle serie più innovative nel panorama italiano, grazie ai suoi momenti di meta-televisione e alla sua satira del mondo delle fiction. Francesco Pannofino interpreta René Ferretti, scalcagnato regista della soap opera Gli Occhi del Cuore, e dagli attori al direttore della fotografia, dai produttori agli stagisti, si ironizza su tutti gli ingranaggi della macchina produttiva, per un risultato esilarante.

In attesa dei nuovi episodi, le 3 stagioni di Boris sono su Disney+, a disposizione di chi volesse rivedere, o scoprire per la prima volta, uno show che ha segnato un'epoca.