Boris: i migliori esplodi dell'esilarante serie italiana

In attesa di ulteriori dettagli sulla possibile reunion di Boris, anticipata nei giorni scorsi dal produttore Lorenzo Mieli durante un'intervista, ripercorriamo insieme gli episodi più belli della serie nel nuovo video di Everyeye Plus.

Disponibile da qualche tempo su Netflix, piattaforma che ha ridato visibilità ad uno dei prodotti italiani più amati del piccolo schermo (e non solo), Boris è composta da tre stagioni di tredici puntate ciascuna, oltre ad un film che non è però ancora presente nel catalogo del servizio. Nel corso degli anni in molti hanno chiesto un sequel di Boris, tra cui lo stesso Francesco Pannofino, il quale aveva detto di essere d'accordo per un'eventuale reunion del cast, e ora sono finalmente arrivati i primi segnali incoraggianti.

Tra i protagonisti della serie troviamo Alessandro, aspirante regista con il volto di Alessandro Tiberi, ma anche il famigerato René Ferretti, personaggio interpretato da Pannofino, il mediocre Stanis, che nonostante tutto si atteggia a grande divo di Hollywood, Biscica, il capo elettricista, il direttore della fotografia Duccio e molti altri.

