Boris, quando esce la stagione 4? L'indiscrezione di Paolo Calabresi

Paolo Calabresi è intervenuto in diretta al programma radiofonico Chiamate Roma Triuno Triuno su Radio Deejay condotto dal Trio Medusa per parlare del suo libro, Tutti gli uomini che non sono. Calabresi racconta tutti i travestimenti più riusciti della sua carriera, Nicolas Cage compreso, ma non ha trascurato Boris 4.

Parlando del libro, come riporta il sito di Radio Deejay, Calabresi ha spiegato:"La spina dorsale del libro sono dieci delle mie follie trasformiste. Le ho contate: in realtà ne ho fatte 23, comprese quelle dove mi hanno beccato. Una cosa folle. Ne ho scelte dieci. [...] È romanzato fino ad un certo punto. Prima avevo questa necessità. Adesso non ne posso più, ho avuto paura a mischiare parte vera e parte romanzata, avevo paura che la gente pensasse che fosse tutto inventato, invece le cose che ho fatto sono realmente accadute. Chi mi ha dato riscontri mi ha detto che si capisce. E il vero e il falso spesso si confondono".



Calabresi non si è sottratto nel parlare di René Ferretti & co. Le riprese di Boris 4 sono iniziate lo scorso ottobre. Quando vedremo nuovamente Biascica e gli altri de Gli Occhi del Cuore?:"Abbiamo finito di girare già da qualche mese. Finisce su Disney+, la piattaforma di streaming. Molto probabilmente arriverà a settembre. Non è ancora sicuro ma penso che andrà a fine estate. Io ho riso molto, il cast ha riso tutto mentre stavamo sul set. E voi [rivolto al Trio Medusa] ne sapete qualcosa visto che siete stati una parte importante di Boris con il reality La casa senza bagno".



Sarà davvero fine estate il periodo nel quale assisteremo alle nuove avventure di Boris? Scoprite come sarà Boris 4, un viaggio tra nostalgia e streaming.