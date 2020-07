Boris, la reunion è possibile! Lorenzo Mieli: 'Ci saranno tutti i protagonisti'

L'Italia ha bisogno di Boris: negli ultimi mesi, complice anche il rinnovato successo dello show dovuto al rientro nel catalogo Netflix, i fan della serie con Francesco Pannofino hanno cominciato ad alzare sempre più la voce nel chiedere un ritorno in scena di René, Biascica, Duccio e gang al completo. Ma quali sono le possibilità che ciò accada?

Probabilmente più di quante pensiate: dopo mesi di voci e mormorii vari è stato infatti ora Lorenzo Mieli, storico produttore della serie, a parlarne apertamente. Nel corso di un'intervista rilasciata a Repubblica Mieli ha infatti ammesso di essere al lavoro per riportare in scena il cast al completo per una breve ma significativa reunion.

Ricordando il compianto Mattia Torre, Mieli ha infatti rivelato: "Nell'ultimo mese l'ho sognato quindici volte. Sono cresciuto con Mattia, il più brillante di tutti. Il 19 Nicola Maccanico gli dedica la giornata su Sky e visto il successo di Boris su Netflix pensiamo a una piccola grande reunion per una serie breve con tutti i personaggi".

Parole e musica per tutti coloro che attendono con ansia il ritorno della gang di Occhi del Cuore (che, ricordiamo, sarà purtroppo priva dell'indimenticabile Itala di Roberta Fiorentini). Recentemente, intanto, anche gli attori protagonisti avevano parlato della voglia di tornare sul set di Boris; lo scorso giugno, invece, l'Italia intera ha festeggiato la festa della Repubblica nello stile di Boris.