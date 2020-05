Borsellino e Falcone: la Rai ricorda i due magistrati, ecco cosa seguire in TV

Durante la giornata della commemorazione delle Stragi di Capaci (23 maggio 1992) e Via d'Amelio (19 luglio 1992), che ha coinvolto i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e le loro scorte, la Rai propone uno speciale palinsesto ad hoc in ricordo degli uomini coraggiosi che hanno perso la vita in quei giorni e per tutte le vittime delle mafie.

Parte dalla mattina la programmazione straordinaria di questa giornata su Rai1 con Uno Mattina in Famiglia, in cui vengono proposte testimonianza e interviste esclusive per discutere la questione della legalità. Tra gli ospiti anche Tina Montinaro, moglie del capo della scorta di Falcone, Antonio, ucciso nella strage di Capaci.

A seguire nel pomeriggio potrete vedere, a partire dalle 16.45, sempre su Rai1, ItaliaSi!, che dedica la prima ora a #PalermoChiamaItalia, che vedrà anche Ficarra e Picone recitare presso "L'Albero di Falcone"(cerimonia a porte chiuse quest'anno) alcuni versi dedicati alle vittime di mafia.

Su Rai3 alle 18 andrà in onda lo Speciali Storia - C'era una volta a Palerno...Falcone e Borsellino dedicato al rapporto tra Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, e sempre sullo stesso canale alle 20 ci sarà Blob, con un racconto dedicato sempre ai due magistrati antimafia.

In prima serata verrà dedicata la prima parte di Petrolio su Rai2 alle 21.05, a #PalermopChiamaItalia, mentre su Rai5 verranno ricostruiti gli avvenimenti di quella folle giornata tramite uno spettacolo teatrale.

In seconda serata su Rai5 vi aspetta Paragoghè - Depistaggio, opera teatrale incompiuta sulla ricerca della verità delle stragi di mafia, mentre su Rai Storia sarà disponibile il docu-film Paolo Borsellino - Essendo Stato. Per terminare la serata, Rai Premium alle 23.15 propone L'attentatuni - Il grande attentato, film di Claudio Bonivento.



E sono ore difficili in Rai per un altro importante show: Sanremo 2021 potrebbe essere annullato, mentre sono volate critiche per Mara Venier dopo l'ospitata di Pamela Prati a Domenica In.