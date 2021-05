Bosch, ecco quando arriverà la settima e ultima stagione su Amazon Prime Video

A più di un anno dalla notizia del rinnovo di Bosch per una settima e ultima stagione, Amazon Prime Videoha reso nota la data d'uscita degli ultimi otto episodi della sua serie più longeva.

"Ogni omicidio è il racconto di una città".

Così afferma Harry Bosch (Titus Welliver) il detective della squadra omicidi della LAPD che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi sette anni su Amazon Prime Video, e che questa estate ci permetterà di accompagnarlo durante le sue indagini per un'ultima volta.

Sì, perché la stagione conclusiva di Bosch, basata sul romanzo di Michael Connelly del 2014 The Burning Room a sua volta ispirato a un vero caso di incendio doloso, sarà disponibile da venerdì 25 giugno sulla piattaforma streaming.

Come recita la sinossi ufficiale fornita da Amazon, "la settima e ultima stagione di Bosch vede il motto del detective Harry Bosch al centro della trama: “tutti contano o non conta nessuno”. Quando una bambina di 10 anni muore in un incendio doloso, il detective Harry Bosch rischia tutto per portare l’assassino davanti alla giustizia, nonostante potenti forze siano contro di lui. Il caso imponente e politicamente delicato, poterà Bosch a confrontarsi con l’estenuante dilemma morale su quanto in là è disposto ad andare per ottenere giustizia".