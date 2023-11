Bosch, lo spin-off arriva su Prime Video: tutto quello che dovete sapere

La serie Bosch si è ufficialmente conclusa al termine della sua settima stagione, ma il franchise ha continuato a vivere grazie a un primo spin-off Bosch: Legacy che ha soddisfatto in pieno i fan della serie principale. Adesso, Prime Video ha ufficialmente dato il via libera a un secondo spin-off, attualmente senza titolo e composto da 10 episodi.

Secondo Deadline, la serie è uno dei due progetti ispirati all'opera dell'autore di bestseller Michael Connelly, in lavorazione da febbraio. Il secondo progetto su Bosch, anche questo senza titolo e incentrato su J. Edgar, è ancora in fase di sviluppo.

Secondo la logline pubblicata in precedenza, il progetto Untitled Renee Ballard è descritto come segue: La detective Renee Ballard è incaricata di dirigere la nuova divisione casi irrisolti della polizia di Los Angeles. Al di là delle semplici indagini sui crimini irrisolti, Renee si dedica a portare credibilità al dipartimento e giustizia alla comunità. Avendo imparato dall'alleato e mentore in pensione Harry Bosch, Renee fa le cose a modo suo: risolve i casi in modi non convenzionali e al tempo stesso affronta le dinamiche politiche di una donna in ascesa nella polizia di Los Angeles.

Connelly sarà produttore esecutivo con la sua Hieronymus Pictures e la Fabel Entertainment. Michael Alaimo e Kendall Sherwood saranno gli showrunner. La serie debutterà in esclusiva su Prime Video.

La serie originale di Bosch ha debuttato su Amazon Prime Video ed è andata in onda per sette stagioni tra il 2014 e il 2021. È ispirata ai romanzi di Connelly in cui il detective Harry Bosch (Titus Welliver) segue il suo credo investigativo "O tutti contano o nessuno conta", anche a costo di mettere a repentaglio la propria carriera. Lo spin-off Bosch: Legacy, che vede Welliver riprendere il suo ruolo iconico, è già stata rinnovata per una seconda e terza stagione per la piattaforma Freevee di Amazon.

"Dai libri allo schermo, Michael Connelly crea storie autentiche e piene di suspense, condotte da personaggi distintivi che fanno sì che il pubblico si interessi e si connetta. Renée Ballard è uno di questi personaggi. Ha affascinato immediatamente i lettori con accenni a un passato travagliato e a uno strato protettivo di idiosincrasie che ha sviluppato per sopravvivere", ha dichiarato Lauren Anderson, responsabile dei contenuti originali di Amazon MGM Studios.

"Non vediamo l'ora di espandere l'universo di Bosch con Michael e di far conoscere agli spettatori l'approccio personale di Ballard nel perseguire la giustizia".

"È così emozionante portare Renée Ballard sullo schermo e farlo con Prime Video, con cui sono in partnership da quasi 10 anni. Questa serie avrà la stessa autenticità e lo stesso slancio propulsivo di Bosch: Legacy. I fan dei libri lo adoreranno", ha aggiunto Connelly.