Bosch: il trailer ufficiale della sesta stagione svela la data di uscita su Prime Video

Amazon ha diffuso in rete il trailer ufficiale della sesta stagione di Bosch, la serie basata sui best seller di Michael Connelly di ritorno il prossimo aprile su Prime Video

Questa la sinossi del nuovo arco narrativo: "Dopo che un fisico medico viene assassinato e il materiale radioattivo potenzialmente mortale che portava con sé scompare, Bosch si ritrova al centro di un complesso caso tra un omicidio, una caotica indagine federale e una catastrofica minaccia alla città di Los Angeles – la città a cui ha giurato servizio e protezione."

Composta da 10 episodi, la nuova stagione dello show debutterà su Prime Video il prossimo 17 aprile. Oltre al trailer, che potete visionare nel player in alto, vi riportiamo in calce alla notizia una serie di immagini e il poster ufficiale di Bosch 7.

Il cast di Bosch comprende Titus Welliver (Lost) nei panni del Detective della Omicidi Harry Bosch, Jamie Hector (The Wire) nel ruolo del Detective Jerry Edgar, Amy Aquino (Being Human) nei panni della Tenente Grace Billets, Madison Lintz (The Walking Dead) nel ruolo di Maddie Bosch e Lance Reddick (John Wick: Chapter 3 - Parabellum) nel ruolo del Capo Irvin Irving.

Il mese scorso, lo ricordiamo, Amazon ha rinnovato Bosch per una settima e ultima stagione. A proposito della piattaforma streaming, vi lasciamo al nostro speciale sulle serie horror da non perdere su Prime Video.