Il boss di AMC non ama le stagion di The Walking Dead con Negan come villain

Negan è probabilmente uno dei personaggi più iconici di The Walking Dead, che si parli dell'opera madre di Robert Kirkman o della serie TV targata AMC, durante la quale Jeffrey Dean Morgan ha caratterizzato in maniera magistrale il personaggio. Pare, però, che non tutti amino le stagioni di TWD con Nega come villain.

Ad esprimere la sua preferenza non è stata una voce qualunque, bensì quella del boss di AMC Sarah Barnett, che ha ammesso di non amare particolarmente la settima e l'ottava stagione dello show (ovvero quelle in cui si sviluppava l'arco narrativo di Negan leader dei Salvatori, dopo la presentazione avvenuta sul finale della sesta stagione).

"Non è sbagliato dire che le stagioni incentrate su Negan trasmettessero un senso di disperazione un po' eccessivo agli spettatori. Penso che dietro ciò ci fossero delle intenzioni artistiche molto intelligenti e di tutto rispetto, ma penso che si siano spinti gli spettatori verso un punto in cui ci fossero troppe cose da digerire tutte insieme, e non tutti vogliono questo" ha dichiarato Bernett, che ha quindi ammesso di preferire le stagioni successive.

A proposito di Negan, pare che in suo onore la star di The Walking Dead abbia ribattezzato la sua auto Lucille! Parlando di futuro, invece, la showrunner Angela Kang ha svelato che in The Walking Dead 11 esploreremo il Commonwealth.