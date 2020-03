BossLogic immagina Alison Brie nei panni di She-Hulk in una fanart

La Jennifer Walters che vedremo in She-Hulk non ha ancora un volto, ma le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni hanno fatto finalmente saltar fuori il nome di quella che potrebbe essere la scelta della produzione, nonché a quanto pare una delle opzioni preferite dai fan.

Parliamo di Alison Brie: l'attrice, che qualche giorno fa ha commentato le voci che la vorrebbero in She-Hulk, sembra corrispondere perfettamente alle caratteristiche che Disney cerca per dar volto alla cugina di Bruce Banner e i fan sembrano essere assolutamente favorevoli all'idea di una Jennifer Walters interpretata dalla star di GLOW.

Ma che aspetto avrebbe Brie nei panni di Jennifer Walters/She-Hulk? La risposta, o almeno un'ipotesi plausibile, arriva dal solito BossLogic: il noto digital artist ha subito voluto dire la sua postando su Twitter una fanart che ritrae un'Alison Brie in tenuta da Avengers e con quello che sembra essere un accenno di trasformazione (le fasce muscolari sono visibilmente ingrossate e s'intravede un certo colorito verde, ma il volto è ancora quello dell'attrice).

Cosa ne dite? Vi convincerebbe una She-Hulk dall'aspetto simile a quella immaginata da BossLogic? Nell'attesa di novità al riguardo, intanto, pare che Mark Ruffalo sia in trattative per far parte di She-Hulk.