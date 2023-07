Botta e risposta tra J-Ax e Paolo Meneguzzi: 'sei la versione di Wish di Tiziano Ferro'

Nelle ultime ore è andato in scena un inedito botta e risposta tra J-Ax e Paolo Meneguzzi. Quest’ultimo infatti un’occasione dell’Eat Sound Festival di Vertemate, a Como, è stato intervistato da MowMag con cui ha ripercorso la propria carriera fin dagli esordi.

Meneguzzi ha riconosciuto alcuni errori che ha commesso nell’arco della sua carriera, inarticolate quando ebbe grande successo in Sudamerica: “avrei dovuto “accontentarmi” del regno sudamericano senza farmi troppe paranoie rispetto al mercato italiano, che è comunque molto più ristretto. Per uscire in Europa dovetti cambiare etichetta discografica. Se ci penso oggi.. Con la Warner ero una priorità mondiale, insieme a Madonna. Con la giusta strategia avrei potuto diventare un Justin Bieber”.

La discussione si è spostata anche sulla musica contemporanea e sulle hit estive, con una frecciata nemmeno tanto velata a J-Ax: “l’estate pop 2023 è deprimente. Il medium pop mi pare svilito. Vedere gente tutta tatuata che va su un palco a cantare la Disco paradise di turno mi fa tristezza. Quelle sono marchette. Il pop dev’essere anche visionario, evoluto, curato ai massimi livelli”.

Immediata è arrivata la risposta di J-Ax, che evidentemente era stato chiamato in causa in quanto rispondeva alla definizione di Meneguzzi: il rapper, tatuato, infatti affianca Annalisa insieme a Fedez su. “Disco Paradise”.

In una storia Instagram, il cantante degli Articolo 31 ha risposto per le righe a Meneguzzi: “Eh, sei sicuro che TU, vuoi parlare di marchette? Comunque ciao, io ti ricorderò sempre come la versione ordinata su Wish di Tiziano Ferro”.

Poco dopo, J-Ax ha voluto rimarcare il proprio pensiero affermando che “non c’è niente di più triste dei cantanti falliti che danno la colpa al ‘pubblico’ che oggi non capisce più un ca**o. A tutti capita di fare canzone che non ‘connettono’ col mercato, con la moda o con i gusti delle nuove generazioni. Se quando succede vi ritrovate con in mano un pugno di mosche, vuol dire che non avete una fan base che vi supporta anche nei momenti in cui non siete mainstream. Significa che avete fatto musica superficiale che non è entrata nel cuore della gente ma solo nelle orecchie, per poi uscirne dopo una stagione. Comunque meglio oggi con i dodicenni che fanno binge-streaming che prima con i produttori papponi che decidevano tutto”.

Nella serata di ieri è arrivata anche la contro replica di Meneguzzi con un lungo post pubblicato su Facebook, che trovate in calce.