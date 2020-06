Botta e risposta tra Maurizio Costanzo e Fabrizio Corona: 'E' un masochista'

Botta e risposta a distanza tra Maurizio Costanzo e Fabrizio Corona. Il presentatore, nel corso di una diretta Instagram tenuta insieme a Simona Ventura ha parlato dell'ex Re dei paparazzi italiani, provocando una risposta secca da parte del fotografo.

“Lui è un ragazzo in parte sfortunato, in parte scriteriato. Io lo ho portato diverse volte in tv. Ha una voglia di farsi del male come non ho mai visto in nessuno. Questa è la storia di un masochista. Dovrebbero farlo uscire" ha affermato Costanzo.

A stretto giro di orologio è arrivata la risposta di Corona, attraverso delle Storie Instagram in cui ha affermato che "farsi del male si, combattere il male anche. Bisogna conoscere la storia vera".

L'8 Giugno intanto Corona tornerà dinanzi al giudice per discutere della sua pena, a cui potrebbero aggiungersi ulteriori nove mesi.

Di recente il nome di Fabrizio Corona è nuovamente stato tirato in ballo da parte di Nina Moric nell'affaire con Luigi Favoloso, che ha accusato i due di voler mettere zizzania tra lui e la fidanzata Elena Morali. Nina Moric.

Tornando a parlare di Maurizio Costanzo, il presentatore ha proposto in RAI "Album di Famiglia", un nuovo programma che intende raccontare la storia della rete pubblica con video e testimonianze.