Bounty Law, che fine ha fatto la serie tv di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio?

Che fine ha fatto la serie tv di Bounty Law? Ora cheLeonardo DiCaprio ha iniziato le riprese del nuovo film di Paul Thomas Anderson, molti suoi fan si staranno probabilmente domandando quali sono le sorti dell'attesa serie tv di Quentin Tarantino.

Al momento, Quentin Tarantino è impegnato con The Movie Critic, che sarà il suo decimo e ultimo lungometraggio, ma qualche tempo l'autore ha confermato di voler realizzare la serie tv western con Leonardo DiCaprio, anche se probabilmente ci vorrà del tempo per concretizzare il progetto.

La genesi di Bounty Law però è tra le più particolari di sempre, per una serie tv: come forse saprete, infatti, Bounty Law nasce come finta serie tv per il mondo di C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, nel quale Leonardo DiCaprio interpreta l'attore in crisi Rick Dalton, divenuto famoso anni prima grazie alla serie Bounty Law, nella quale vestiva i panni dello sceriffo Jake Cahill. Tarantino, per studiare meglio il personaggio di Rick Dalton mentre scriveva la sceneggiatura di C'era una volta a Hollywood, si è divertito a scrivere alcuni episodi 'finti' per la fittizia serie tv Bounty Law, ma alla fine l'autore realizzò un'intera prima stagione, con ogni puntata dedicata ad una nuova avventura di Jake Cahill.

Il progetto annunciato da Quentin Tarantino e Leonardo DiCaprio è quello di prendere quelle sceneggiature e farci una vera serie tv intitolata Bounty Law, diretta da Tarantino e interpretata da DiCaprio (o Rick Dalton, fate voi). Attualmente se ne sono perse le tracce, ma chissà che non possa concretizzarsi una volta che il regista avrò dichiarato conclusa la sua carriera cinematografica.