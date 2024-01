Brad Pitt apparirà nella serie tv di Mr. e Mrs. Smith? Parla l'autrice

Il prossimo 2 febbraio debutterà su Prime Video Mr. and Mrs. Smith, nuovo adattamento seriale della storia già portata al cinema dall'omonimo film di Doug Liman con Brad Pitt e Angelina Jolie. In molti, quindi, si stanno domandando se lo stesso Pitt farà una piccola comparsa nello show e adesso la showrunner ha commentato proprio la questione.

La co-creatrice e showrunner di Mr. & Mrs. Smith Francesca Sloane ha rivelato che i fan farebbero bene a non aspettarsi nessun cameo di Brad Pitt o Angelina Jolie nella nuova serie. Sloane ha però ammesso che la star e il co-creatore "Donald [Glover] e Brad [Pitt] si sono frequentati" e che l'attore "ha dato loro la sua benedizione".

"Sarò sincero, Donald e Brad si sono frequentati. A un certo punto c'è stato qualcosa, ma sai, ci ha dato la sua benedizione per lo show. Ma credo che quel film abbia avuto una storia tutta sua e credo che sia iconico per il periodo in cui è stato fatto. E penso che, sapete, sia stato un grande errore. Ma le parti più importanti continuano a risuonare". Su queste pagine potete recuperare il trailer di Mr. and Mrs. Smith.

Anche se i due attori protagonisti del film non appariranno nella serie, l'autrice ha rivelato che i fan dovranno stare attenti agli easter egg sparsi nel corso degli episodi: "Sì... credo che anche se il nostro show è ovviamente una cosa a sé stante e ha il suo tono, ci sono alcuni easter egg che alludono al fatto che è ancora all'interno dello stesso mondo. Quindi sì, è assolutamente una parte di esso. C'è una sorta di linea temporale che viene svelata quando uno dei personaggi entra in gioco nel quarto episodio. È più o meno quando è uscito il film. L'inizio dell'episodio pilota, con i due personaggi all'inizio, è una sorta di cenno al film, e ci sono piccoli easter egg in tutto il film, ma è solo la nostra versione di quel mondo".

Quando le è stato chiesto se lo show avesse subito dei cambiamenti importanti dopo l'addio di Phoebe Waller-Bridge, Sloane ha rivelato che all'epoca "[non] avevano ancora scritto molti copioni".

"Quando Phoebe se n'è andata, e noi amiamo Phoebe, è fantastica, in realtà non avevamo ancora scritto molti copioni. Quindi, abbiamo costruito la serie con Maya come Jane e abbiamo raccontato la storia di questi due sfortunati personaggi, emarginati dalla società, e di come questo li unisca. E questa ci è sembrata una versione molto avvincente del racconto di una storia di spionaggio che si intrecciava con una storia d'amore".