Bradley Cooper ha scoperto Doctor Who grazie al suo nuovo film Maestro: ecco com'è andata

Con il debutto di Maestro su Netflix, Bradley Cooper è entrato nel vivo della promozione del suo ultimo film da regista, in cui interpreta anche la parte principale, quella del celebre compositore e direttore d'orchestra Leonard Bernstein. Nel corso di una delle intervista, tuttavia, Cooper ha confessato di aver scoperto Doctor Who solo da poco.

L'attore, regista e co-sceneggiatore di Maestro, non conosceva il TARDIS, la macchina travestita da cabina blu della polizia della Londra dei primi anni '60 che il Dottore usa per viaggiare nel tempo e nello spazio. Fortunatamente, è stato istruito su questa pietra miliare della cultura pop britannica dalla sua co-protagonista Carey Mulligan. Su queste potete recuperare il trailer di Maestro.

Per coloro che si chiedono perché Doctor Who sia stato tirato in ballo durante la promozione di Maestro, è perché Mulligan è stata una volta guest-star dello show, interpretando Sally Sparrow nell'episodio "Blink". Quando l'attrice ha menzionato di aver partecipato a Doctor Who "molte lune fa" in un'intervista con Capital Official e ha fatto notare di essersi dovuta lanciare intorno al TARDIS, Cooper ha subito chiesto cosa fosse un TARDIS, il che ha portato al momento esilarante della scoperta di Doctor Who da parte del regista e attore.

Questa sola domanda è bastata a lasciare Mulligan, l'intervistatore e "tutti i presenti" sbalorditi, e la situazione è peggiorata quando Cooper ha domandato se si trattasse di un "mostro". Evidentemente aveva visto Doctor Who da piccolo, ma non era stato abbastanza attento perché non sapeva che il TARDIS è il mezzo di trasporto preferito dal Dottore. Inizialmente Cooper ha iniziato a cercare cosa fosse il TARDIS, ma alla fine Mulligan ha salvato la situazione, menzionando le sue caratteristiche e il fatto che fosse più grande all'interno e che ruotasse durante la sua attivazione.

Archiviato questo simpatico siparietto, vi ricordiamo che nel giorno di Natale verrà distribuito in streaming su Disney+ il nuovo Special natalizio di Doctor Who che sancirà il debutto del Quindicesimo Dottore di Ncuti Gatwa.