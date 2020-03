Bradley Walsh svela l'easter egg di Doctor Who 12 che nessuno ha notato

Apparso in una recente featurette di Doctor Who, il membro del cast Bradley Walsh ha rivelato un easter egg della seconda stagione della serie BBC legato alle sue collaborazioni con lo showrunner Chris Chibnall.

"Ora tirerò il gatto fuori dal sacco. Ogni volta che ho lavorato con Chris Chibnall, il mio personaggio è stato un fan del West Han anche se in realtà io tifo Arsenal. Non chiedetemi perché!" spiegato l'attore nel filmato, mostrando la piccola spilla che porta sul bavero che alcuni fan hanno scambiato erroneamente per uno stemma del West Ham a causa della colorazione, simile a quella dell'emblema degli Hammers.

Svela Walsh: "In realtà non è così. Ho disegnato io questa spilla: sono i vincitori della Coppa del Mondo del 1966. Bobby Moore, Geoof Hurst, Martin Peters... tutti giocatori del West Ham durante il mondiale. Perciò, in pratica, per tutti i tifosi il West Han ha vinto la Coppa del Mondo."

Sulla spilla è inoltre presente una scritta "Obduro", dal latino "Resistere, perseverare", che insieme alle iniziali della squadra di Londra forma West-Ham-Obduro: WHO. Potete trovare il filmato in calce alla notizia.

A proposito dello show BBC, di recente sono stati rivelati dei nuovi dettagli sullo speciale natalizio di Doctor Who che andrà in onda a Natale 2020. Nel frattempo vi lasciamo anche alle nostra prime impressioni su Doctor Who 12.