Brandon Routh racconta dei problemi tenici dell'ultima scena in DC's Legends of Tomorrow

Ieri l'emittente The CW ha mandato in onda l'ultima apparizione di Brandon Routh in DC's Legende of Tomorrow e, oltre alla commozione e al disappunto per aver lasciato lo show, sembra che l'attore abbia dovuto fare i conti anche con alcuni problemi tecnici durante le riprese.

In una recente intervista Routh ha commentato gli ultimi minuti del suo personaggio (Ray Palmer) con quello interpretato da Courtney Ford (Nora Darhk), che hanno detto addio ai fan in Romeo v Juliet: Dawn of Justness con un commovente matrimonio, dopo il quale si sono ritirati a vita privata lontano dai riflettori... In tutti i sensi.

Eppure, per ottenere il suo lieto fine, la coppia di attori ha dovuto scontrarsi con un'inattesa difficoltà tecnica durante gli ultimi ciak:

"È successa una cosa divertente [durante le riprese]. Ad un certo punto una delle telecamere ha smesso di funzionare e c'era questa strana luce che continuava a lampeggiare e dare fastidio. Quindi abbiamo dovuto girare più e più volte quelle toccanti scene perché avevamo a disposizione una sola telecamera."

"Non è stato facile. È davvero difficile piangere per così tante volte e fingere ogni volta la stessa emozione, ma alla fine [io e Courtney] eravamo lì l'uno per l'altro: due partner che puntavano allo stesso obiettivo."

L'attore continua poi dedicando un pensiero alla troupe e al cast con cui ha diviso il set negli ultimi 5 anni e che lui stesso aveva già definito "una seconda famiglia".

Le riprese per lui sono ormai terminate, ma i fan saranno sempre legati al suo personaggio, come testimoniano i tanti messaggi d'affetto dei fan dopo la messa in chiaro della 5x08.