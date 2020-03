Brandon Routh sul suo addio a DC's Legends of Tomorrow: 'poteva essere gestito meglio'

Ormai da tempo i fan della serie DC's Legends of Tomorrow sanno che, arrivati ad un certo punto della quinta stagione della serie, dovranno dire addio al personaggio di Ray Palmer, cui presta il volto Brandon Routh. Adesso l'attore ha rivelato che avrebbe preferito la produzione dello show avesse gestito meglio alcuni dettagli.

Pochi giorni fa è stata svelata la sinossi della 5x08, episodio con cui dirà addio ai set The CW, evento che, confida, per lui sarà importante fuori e dentro il set:

"Non si sa mai dove ti condurrà un personaggio o una storia. Per me il viagio finirà col dire addio alla famiglia che mi ha accolto negli ultimi cinque anni e al personaggio che interpreto da sei. Come forse alcuni di voi sapranno, ho finito le riprese del mio ultimo episodio nell'Arrowverse e, in qualità di Ray Palmer, è stato un evento alquanto traumatico per me. Qualcosa di inaspettato e shockante."

L'attore continua poi, ripensando al fatto che egli stesso fu avvertito del suo congedo solo poco prima che la quinta stagione entrasse in produzione:

"Fu poco prima che la produzione iniziasse, ma, forse non fu gestita bene, ed io e mia moglie stiamo ancora cercando di far fronte a questa cosa. Gli ultimi 8, forse 10, mesi sono statti un lunghissimo momento di transizione. Per me è stato difficile essere felice per alcune cose che si sono successe sapendo che tutto ciò stava per accadere. Eppure, ho fatto di tutto per dare il massimo sul set e con l'intera troupe, negli anni sono diventati la mia famiglia e abbiamo vissuto insieme ogni gioia e difficoltà. È stato importante condividere questa esperienza con loro."

L'episodio d'addio di Routh, intitolato Romeo v Juliet: Dawn of Justness, sarà trasmesso il prossimo 17 marzo: per sapere di più vi rimandiamo ad alcuni scatti dal set dello stesso e alle foto del matrimonio tra Ray e Nora.