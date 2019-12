Brandon Routh se la canta nel nuovo trailer di Legends of Tomorrow

Sono giorni frenetici in casa DC, almeno per quanto riguarda la serialità televisiva: l'imminente arrivo del crossover Crisi sulle Terre Infinite sta ovviamente catalizzando l'attenzione del fandom e dei media, ma l'hype si fa sentire anche per l'esordio della quinta stagione di Legends of Tomorrow.

Proprio la nuova stagione dello show targato The CW si è presentata a noi con un trailer che è sicuramente riuscito nell'obiettivo di spiazzare i fan: chi si aspettava emozioni forti e carica drammatica già a partire da queste prime immagini, infatti, sarà rimasto quantomeno sorpreso da ciò che è stato effettivamente mostrato.

Il trailer si apre infatti con un Brandon Routh (che in questo periodo sarà particolarmente impegnato, dovendo presenziare anche in Crisi sulle Terre Infinite) sorridente e rilassato che, appena rientrato in casa, indossa un rassicurante maglioncino rosso e comincia a cantare bello sereno, il tutto mentre una piccola telespettatrice lo saluta davanti alla TV di casa.

Niente paura, comunque: il trailer sembra tornare in sé quando, messa da parte la palese citazione al Fred Rogers interpretato ultimamente da Tom Hanks in Un Amico Straordinario, ci mostra alcuni flash di scene decisamente più consone al tono solito dello show, annunciando: "The legends are back".

Legends of Tomorrow tornerà la prossima primavera su The CW: nel frattempo fareste probabilmente bene a schiarirvi le idee sulle timeline di Legends of Tomorrow e Crisi sulle Terre Infinite.