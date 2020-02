Brandon Routh conferma che il suo addio a Legends of Tomorrow non è dipeso da lui

La notizia dell'addio di Brandon Routh a Legends of Tomorrow, diffusa lo scorso ottobre, ha certamente causato un po' di sconcerto tra i fan dello show, ma adesso è lo stesso attore a confermare di non essersi trattato di una sua scelta.

L'attore aveva così salutato i numerosi fan che seguono lo show: "Il mio ultimo giorno di riprese con la mia #LegendsFamily. Vi amo tutti e apprezzo le 5 stagioni passate insieme. Non è stato sempre facile, ma penso che è ciò che rende più difficile lasciare: superare i dolori delle prime stagioni ci ha legati e reso le ultime tre stagioni uno sballo! Non sono mai stato impegnato così a lungo in un lavoro, così questa è una cosa nuova per me. Mi mancherete tutti". Routh ha poi dichiarato che gli mancherà interpretare Ray Palmer e ha chiuso il messaggio dando la sua benedizione "per un gran finale di stagione".

In seguito a un nuovo post sul suo profilo Instagram, in cui Routh ha scritto: "Ridono insieme, piangono insieme e aggiustano il tempo insieme! Non perdete i momenti #SteelATOM stasera. Non sono rimasti molti episodi"; al che un fa replica: "O potresti semplicemente cambiare idea e non andartene, Brandon". Secca quindi la risposta dell'attore, che spiazza un po' tutti: "Non è stata una mia idea".

Chiaramente, anche in seguito agli eventi di Crisi sulle Terre Infinite, i fan possono aspettarsi di tutto in futuro per quanto riguarda le serie dell'Arrowverse, visto a cosa sono stati abituati in tutti questi anni. Come spiegato anche dai produttori esecutivi dello show, Phil Klemmer, Grianne Godfree e Keto Shimizu: "Certo, quando hai dei personaggi principali il cui cammino li ha portati lontano per la loro strada, non è mai veramente un addio. Noi amiamo tutti questi personaggi e speriamo sempre che ritornino a controllare come stanno andando le cose nelle future stagioni".

Il grande evento crossover Crisi sulle Terre Infinite si è concluso da diverse settimane e le leggende sono tornate protagoniste della programmazione regolare dello show originario, così come le altre serie DC del netowork The CW.

Legends of Tomorrow proseguirà con la quinta puntata della quinta stagione.