Brandon Routh e Jon Cryer commentano i loro deludenti film su Superman

Entrambi attori dell'Arrowverse ed entrambi legati da anni allla mitologia dell'Uomo d'Acciaio: Jon Cryer spiega come lui e Brandon Routh abbiano legato grazie ai loro precedenti stunt in due dei film meno acclamati tra quelli dedicati a Superman.

Uno era niente meno che Superman stesso, Clark Kent/Kal-El nel film del 2006 diretto da Bryan Singer, Superman Returns; l'altro interpretava il nipote di Lex Luthor, Lenny, nella pellicola dell'87 di Sidney J. Furie, Superman IV. Entrambi i film sono stati accolti negativamente da pubblico e critica, e i due si ritrovano a condividere un'esperienza simile.

"Lavorare con Brandon è stato grandioso. Io e lui eravamo entrambi dispiaciuti di essere stati parte dell'eredità di Superman, ma non in modo emotivamente soddisfacente" ha spiegato Cryer in un'intervista "Io ero in Superman IV, che purtroppo è stato fatto uscire prima che potesse realmente essere finito. E anche se Superman Returns ha degli elementi davvero fantastici e Brandon è incredibile come Superman, siccome non ha avuto un seguito, per alcuni non è una parte fondamentale del canone di Superman, il che è un peccato, perché è davvero un gran film".

"Così abbiamo legato grazie anche al fatto che da ragazzo ti innamori dell'idea di Superman e vuoi essere parte della sua leggenda, ma quando non funziona come vorresti, ne rimani ferito, e in qualche modo è come tornare a provare ciò che sentivi allora, quando avevi 13 anni" conclude l'attore interprete di Lex Luthor nell'Arrowverse.

Cryer e Routh sono parte del megacrossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, che tornerà a gennaio su The CW con la quarta parte.