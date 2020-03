Brandon Routh non è felice della sua uscita 'forzata' da Legends of Tomorrow

Lo scorso episodio di Legends of Tomorrow ha firmato l'ultima apparizione di Brandon Routh e Courtney Ford nei panni rispettivamente di Ray Palmer e Nora Dahrk, un'uscita di scena che però non ha soddisfatto pianamente l'ex interprete di Superman.

"Da una parte, sono felice del matrimonio tra Ray e Nora" ha spiegato infatti l'attore durante una recente intervista con TV Guide. "È una possibilità che avevo previsto per loro, perciò non penso che sia sbagliato il fatto che ora sono sposati. Ma credo non avrebbero dovuto forzare il modo in cui è accaduto. Anche l'uscita di scena è stato molto veloce e forzata, perciò personalmente non sono soddisfatto."

Nonostante tutto, Routh ha comunque apprezzato il resto della puntata 5x08 (intitolata 'Romeo V. Juliet: Dawn of Justness'): "In generale è un episodio maturo. Tratta un argomento molto, molto pesante e l'episodio è davvero emozionante. Penso che Legends di tanto in tanto riesca anche in questo, che per me è qualcosa di straordinario."

Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con le parole dell'attore? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle nostre prime impressioni su Legends of Tomorrow 5 e alla reazione dei fan all'addio di Ray Palmer.