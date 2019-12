Brandon Routh non era sicuro di voler essere Superman in Crisi sulle Terre Infinite

La moltitudine di versioni diverse dello stesso supereroe in Crisi sulle Terre Infinite sta decisamente mettendo a dura prova i fan dell'Arrowverse, che sono però allo stesso tempo estasiati dalla quantità di personaggi in gioco, su tutti il gran ritorno del Superman di Brandon Routh.

L'attore, già visto nei panni di Clark Kent in Superman Returns e già apparso in Legends of Tomorrow e Arrow nel ruolo di Ray Palmer, ha però ammesso di aver avuto bisogno di riflettere un po' prima di accettare la proposta di indossare nuovamente costume e mantello per il crossover dell'Arrowverse.

"Beh, [Marc Guggenheim] mi disse che avrebbero seguito la storyline della Crisi e che le Leggende e Ray Palmer ne sarebbero stati una parte importante. Ma anche, dal momento in cui avrebbero mostrato diversi universi paralleli, che c'era questa possibilità, se io fossi stato interessato, di farne parte con un'altra veste. Me lo proposero così. E io dissi: 'Guarda, sono onorato del fatto che me l'abbiate proposto e mi sembra davvero una grande idea, ma ho bisogno di pensarci un po' su e capire se sia la giusta decisione riprendere in mano il personaggio'. Ovviamente poi dissi di sì" ha spiegato Routh.

Non solo Brandon Routh, comunque: anche Tom Welling è tornato nei panni di Superman per Crisi sulle Terre Infinite. I fan, inoltre, hanno avuto modo di ammirare per la prima volta Kevin Conroy nei panni di Batman.