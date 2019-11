Brandon Routh è sempre più Superman nelle in Crisi sulle Terre Infinite

Mentre tutti gli appassionati dei fumetti DC stanno impazzendo di fronte alla possibilità di vedere Mark Hamill in Crisi sulle Terre Infinite, i numerosi attori presenti nel crossover dell'Arrowverse sono rimasti sorpresi dalla performance di Brandon Routh.

L'attore, famoso per aver interpretato il celebre kriptoniano nel film del 2006 intitolato "Superman Returns" era già conosciuto ai fan dell'Arrowverse come Ray Palmer, personaggio visto nella serie "Legends of Tomorrow", ma la sua comparsa sul set in versione Superman ha stupito tutti i suoi colleghi, come rivelano in un'intervista concessa a TVGuide.

Il primo che ne parla è David Ramsay, aiutante di Oliver Queen in Arrow, che afferma: "Quando l'abbiamo visto con il costume di Superman, tutti sono rimasti sorpresi. Brandon sembrava una divinità greca, sembrava alto due metri, con muscoli dappertutto e un po' di grigio nei capelli, era perfetto. Poi ha una particolarità, tiene sempre le mani sui fianchi, è come il Superman della golden era... Quando dici Superman pensi subito ad una persona speciale e lui lo era. Non riuscivi a toglierli gli occhi di dosso". Sembra quindi che il cambio di personaggio di Brandon Routhy abbia colpito tutti i suoi colleghi, anche Carlos Valdes di The Flash è rimasto sorpreso: "È stato divertente vedere Brandon cambiare e diventare da Ray Palmer a Super Brandon, è così che lo chiamiamo".

Siamo sicuri che tutti i fan dei supereroi DC saranno contenti di sapere che potranno finalmente rivedere l'attore statunitense nei panni dell'Uomo d'Acciaio. Ma nell'evento crossover non sarà presente solo lui, in Crisi sulle Terre Infinite vedremo anche Bruce Wayne, interpretato da Kevin Conroy.