Brandon Routh svela il nuovo lavoro di Clark Kent in Crisi sulle Terre Infinite

Dopo aver vestito i panni di Ray Palmer in Arrow e Legends of Tomorrow, Brandon Routh tornerà nei panni di Clark Kent/Superman nel crossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite. Routh ha già interpretato il ruolo in Superman Returns ma questa versione sarà un po' diversa, avendo qualcosa in comune con il fumetto Kingdome Come.

Tramite il suo account Instagram, Brandon Routh ha rivelato un aggiornamento piuttosto importante su Clark Kent, confermando che avrà un nuovo incarico al Daily Planet quando lo show riprenderà.

Si tratta di un importante passo avanti nella carriera di Clark, sinora giornalista al Metropolis; questo particolare pone qualche quesito sul rapporto di Kent con Lois Lane, notoriamente più qualificata rispetto a Clark per una posizione del genere, ovvero quella di caporedattore.



Si tratta della seconda foto di Routh in una settimana, dopo quella in cui è comparso al fianco di un'altra versione di Superman, Tyler Hoechlin, che ha interpretato il personaggio per diverso stagioni in Supergirl.

Brandon Routh lascerà a breve Legends of Tomorrow, insieme alla moglie e collega Courtney Ford. Non è chiaro se l'attore continuerà ad essere guest star nello show o in altre serie targate DC ma per il momento i fan possono sapere di avere la certezza di poterselo godere in Crisi sulle Terre Infinite.

Routh ha mostrato anche i suoi allenamenti e il suo impegno per tornare a vestire il costume di Superman, dopo diversi anni.