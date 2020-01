Brandon Routh potrebbe vestire di nuovo i panni di Superman in una serie di HBO Max

Dopo le voci riguardo una serie dedicata all'eroe DC Blue Beetle, sembrerebbe che la piattaforma streaming HBO Max sarebbe al lavoro su uno show con protagonista il Superman interpretato da Brandon Routh.

Il supereroe è tornato alla ribalta dopo la sua presenza all'interno dell'ambizioso evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, in cui ha contribuito alla lotta contro l'Anti-Monitor. Brandon Routh ha così ripreso il ruolo dell'Uomo d'Acciaio, diventando fin da subito uno dei personaggi preferiti dai fan. L'account di Instagram dell'insider Ryan Unicomb ha stupito tutti affermando come Greg Berlanti ed altri membri del cast di "Superman Returns" abbiano deciso di sottoporre all'attenzione dei dirigenti della Warner Bros una mini serie dedicata al Clark Kent post Crisi. Inoltre l'eventuale show dovrebbe andare in onda su HBO Max, oppure in seconda scelta sul canale dell'emittente televisiva The CW.

Ripetiamo che la notizia non è ancora stata confermata, nonostante questo il post di Instagram, che potete leggere per intero in calce alla notizia, è diventato virale, attirando subito l'attenzione dei fan dei fumetti DC, ansiosi di rivedere Brandon Routh nei panni del supereroe nativo di Krypton.

Mentre attendiamo conferme ufficiali vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Crisi sulle Terre Infinite, evento che ha cambiato del tutto il mondo dell'Arrowverse.