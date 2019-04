Brave New World: Alden Ehrenreich protagonista della serie tratta da Aldous Huxley

Secondo quanto riportato su Deadline, Alden Ehrenreich è entrato nel cast nella parte da protagonista nell'adattamento seriale di Brave New World (Il mondo nuovo), il celebre romanzo distopico partorito dalla mente di Aldous Huxley.

Il progetto, inizialmente sviluppato dal network Syfy, è stato ufficialmente ordinato da USA Network e secondo Deadline potrebbe essere il cavallo di battaglia con cui la rete presenterà il suo nuovo servizio di streaming, NBCU, previsto il per il debutto nel 2020.

La nuova serie sarà prodotta da UCP e Amblin Television. David Wiener, Grant Morrison e Brian Taylor scriveranno il pilot, con Wiener assunto anche come showrunner dei successivi episodi (se questi otterranno il via libera definitivo dal network).

Basata sul romanzo di Huxley pubblicato nel 1932 e opera divenuta seminale nel corso degli anni contribuendo alla nascita di diversi sottogeneri del filone fantascientifico come il cyberpunk, Brave New World immagina una società utopistica che ha finalmente raggiunto una pace stabile e duratura attraverso la proibizione di monogamia, privacy, soldi, famiglia e della storia stessa. Ambientato nell'anno di Ford 632, corrispondente all'anno 2540 della nostra era, le vicende seguono i cittadini di Nuova Londra Bernard Marx e Lenina Crowne, personaggi che da sempre hanno conosciuto un unico ordine sociale, rigido, e un prodotto farmaceutico perfetto chiamato Soma, misto a una cultura basata sulla gratificazione continua e la promiscuità sessuale. Bernard e Lenina saranno salati da John Il selvaggio (il personaggio interpretato da Ehrenreich), che fuggirà via con loro per poi tornare a New Londra. Il suo arrivo comprometterà quella stabilità che dura da anni.

Per Ehrenreich si tratta del primo ruolo significativo dopo Solo: A Star Wars Story, spin-off della saga incentrato sul celebre contrabbandiere Han Solo e risultato al di sotto delle aspettative della Lucasfilm in termini di incassi.