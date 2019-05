Brave New World: anche Jessica Brown Findlay nel cast della serie con Alden Ehrenreich

Secondo quanto riportato in esclusiva da TVLine, l'attrice Jessica Brown Findlay si sarebbe unita al cast della serie Brave New World, tratta dal celebre romanzo distopico partorito dalla mente di Aldous Huxley.

L'attrice è nota per le sue interpretazioni nella prima stagione di Black Mirror, nel film Storia d'inverno e nella rivisitazione del Frankenstein al cinema con James McAvoy e Daniel Radcliffe. La Findlay va così a raggiungere il protagonista dello show Alden Ehrenreich, il quale ha firmato per interpretare il ruolo di John Il selvaggio, salvatore misterioso dei personaggi di Bernard Marx e Lenina Crowne, i quali fuggiranno con lui per poi tornare a New Londra. Il suo arrivo comprometterà quella stabilità che dura da anni nella immaginaria città distopica del futuro narrata nel romanzo.

La Findlay interpreterà appunto Lenina Crowne, lavoratrice impiegata alla Beta Plus Hatchery che mette in dubbio la fissità della propria condizione (e classe) sociale nel mondo armoioso descritto nella storia, e deciderà di prendersi "una vancanza" con Bernard Marx, il quale avrà il volto dell'attore di Game of Thrones, Harry Lloyd.

Il progetto era inizialmente in sviluppo al network Syfy, ma è stato poi ufficialmente ordinato da USA Network e secondo gli addetti ai lavori potrebbe essere il cavallo di battaglia con cui la rete presenterà il suo nuovo servizio di streaming, NBCU, previsto il per il debutto nel 2020.

Per Ehrenreich si tratterà del primo ruolo significativo dopo Solo: A Star Wars Story, spin-off della saga incentrato sul celebre contrabbandiere Han Solo e risultato al di sotto delle aspettative della Lucasfilm in termini di incassi, anche se alcuni fan vorrebbero a gran voce un sequel di Solo all'orizzonte.