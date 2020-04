Brave New World: primo teaser per la serie distopica con Alden Ehrenreich e Demi Moore

Nei giorni scorsi ha debuttato Peacock, nuovo servizio streaming della Universal riservato per il momento ai soli cittadini americani e pronto ad ospitare titoli originali come Brave New World, nuova serie distopica basata sul celebre romanzo di fantascienza di Aldous Huxley pubblicato nel 1932.

La serie, ancora in attesa di una data di uscita ufficiale, vedrà come protagonisti Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), Demi Moore, Harry Lloyd (Game of Thrones), Joseph Morgan (The Originals) e Jessica Brown Findlay di Downton Abbey.



Come il romanzo originale, conosciuto in Italia come Il mondo nuovo, Brave New World immagina una società utopistica che ha finalmente raggiunto una pace stabile e duratura attraverso la proibizione di monogamia, privacy, soldi, famiglia e della storia stessa. Ambientato nell'anno di Ford 632, corrispondente all'anno 2540 della nostra era, lo show segue i cittadini di Nuova Londra Bernard Marx e Lenina Crowne, personaggi che da sempre hanno conosciuto un unico ordine sociale, rigido, e un prodotto farmaceutico perfetto chiamato Soma, misto a una cultura basata sulla gratificazione continua e la promiscuità sessuale. Bernard e Lenina saranno salvati da John Il selvaggio (Ehrenreich), che fuggirà via con loro per poi tornare a New Londra. Il suo arrivo comprometterà una stabilità che dura ormai da anni.



