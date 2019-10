Il Breacher di Danny Trejo tornerà nei prossimi episodi di The Flash 6. Foto

A quanto pare Danny Trejo (Machete, Spy Kids) tornerà in casa CW tra un paio di settimane. Per l'esattezza nei nuovi episodi della sesta stagione di The Flash, di cui è atteso per la messa in onda il quarto episodio, "There Will Be Blood", che approderà sull'emittente televisiva il prossimo 29 ottobre.

Dopo essere apparso in due precedenti episodio di The Flash nel corso delle ultime due stagioni, Danny Trejo tornerà a vestire i panni di Breacher per un'altra avventura nello show a tema DC. Lo sappiamo grazie a una serie di immagini pubblicate nelle ultime ore dalla CW e dove vediamo proprio l'attore nei panni del suo personaggio, che torna a vestire a distanza di un anno.



Breacher tornerà nella serie nel corso del quinto episodio, "Kiss Kiss Breach Breach", che oltre ad essere un palese richiamo al bellissimo comedy noir di Shane Black, "Kiss Kiss Bang Bang", contiene nel titolo proprio la presenza del personaggio, su cui si concentrerà l'episodio insieme anche ad altri protagonisti del Team Flash, escluso curiosamente proprio Barry.



La sinossi ufficiale del quinto episodio di The Flash 6, in onda il 5 novembre, recita: "Cisco non ha fiducia in se stesso nel difficile compito di sostituire Barry come caposquadra del gruppo, per nulla aiutato dalla scoperta di uno sconvolgente omicidio. Nel frattempo Killer Frost si mette sulle tracce del criminale Ramsey Rosso".



