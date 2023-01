Breaking Bad, 15 anni fa il primo episodio: il cast ringrazia i fan in un video!

Il 20 gennaio 2008 andava in onda l'episodio pilota di Breaking Bad, una serie destinata a entrare nel cuore di milioni di appassionati e di scalare tutte le classifiche e i sondaggi sulle migliori serie televisive mai realizzate. L'arco narrativo che vedeva protagonisti Walter White e Jesse Pinkman ha tenuto incollati allo schermo fino alla fine.

Esattamente 15 anni dopo quel debutto, parte del cast di Breaking Bad è intervenuto via social attraverso un video ufficiale della serie per ringraziare di cuore i fan per l'affetto ricevuto durante gli anni dello show e per continuare a guardarlo anche oggi. Tra i membri del cast originale che hanno preso parte al videomessaggio ci sono Giancarlo Esposito, iconico interprete di Gustavo Fring, che ha poi ripreso i panni del personaggio anche nelle stagioni dello spin-off Better Call Saul; e insieme a lui anche RJ Mitte, interprete di Walter Jr.

Oltre a loro, è intervenuto anche il co-creatore di Breaking Bad, Peter Gould, il quale ha ammesso che la sua vita è cambiata completamente dopo il successo della serie e che ad oggi è ancora sorpreso dall'affetto del pubblico nei confronti dello show e di come ancora in tantissimi lo riguardino anche in questi giorni.

Per quanto riguarda i protagonisti, Bryan Cranston e Aaron Paul torneranno nei panni di Walter White e Jesse Pinkman ancora una volta per lo spot del Super Bowl dedicato alle PopCorners. L'ultima volta che i due hanno ripreso i panni dei rispettivi personaggi è stato nel corso delle ultime puntate della stagione finale di Better Call Saul. In quel frangente, è stata rigirata ed estesa una celebre scena contenuta nella prima stagione di Breaking Bad, in cui veniva introdotto proprio il personaggio di Saul.

In seguito, Cranston ha interpretato Walter White in un altro segmento di Better Call Saul, ambientato dopo la fuga dei due per sfuggire all'arresto e alla ricerca di una nuova identità.