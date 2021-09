Breaking Bad 5, quel dettaglio nell'ultimo episodio che forse non avevate notato

Sappiamo quanto il creatore di Breaking Bad sia sempre stato molto attento ai dettagli, il finale della serie nasconde un piccolo ed incredibile indizio che anticipava il destino dei personaggi e si collega direttamente con il primo episodio dell’ultima stagione.

Breaking Bad è andata in onda per cinque stagioni su AMC dal 2008 al 2013 ed è considerata una delle più grandi serie tv mai realizzate nella storia. Walter White (Bryan Cranston) è il protagonista delle vicende, quando scopre di avere il cancro inizia a vendere metanfetamine per cercare di lasciare abbastanza denaro alla sua famiglia composta da sua moglie Skyler (Anna Gunn), Walter White Jr. (RJ Mitte) e una neonata di nome Holly.



La sua personalità cambia drasticamente a causa delle situazioni folli e incasinate in cui questo tipo di lavoro mette lui e il suo ex studente di chimica, Jesse Pinkman (Aaron Paul) assistiamo quindi alla sua trasformazione in Heisenberg, il boss della droga.

L'arco del personaggio di Walter White in Breaking Bad è sempre stato segnato dalle sue relazioni con altri personaggi, come il suo legame con Jesse, il suo matrimonio con Skyler e la sua amicizia piena di bugie con Hank (Dean Norris ), suo cognato. L’ultimo episodio è stato un finale sorprendentemente soddisfacente per lo show e ha visto Walter dire addio ad ogni personaggio principale con cui aveva un legame, prefigurando così il suo destino inevitabile.



Il finale della serie ha seguito Walt mentre sfuggiva alla cattura lasciando il suo nascondiglio nel New Hampshire per tornare nel New Mexico. Ha sistemato questioni in sospeso nella sua vita e allo stesso tempo ha messo finanziariamente la sua famiglia al sicuro attraverso Elliot e Gretchen Schwartz.



Walt ha poi saputo dove si trovava Jesse (Aaron Paul), così ha equipaggiato una mitragliatrice M60 sulla sua auto e si è imbarcato in una missione suicida nel complesso di metanfetamine di Jack Welker. Dopo aver aperto il fuoco sul posto, ha permesso a Jesse di scappare prima di fare un ultimo valzer intorno al laboratorio di chimica. Durante la sparatoria, Walt rimane ferito e la serie si conclude con il personaggio principale che sanguina sul pavimento.

La canzone, "El Paso", di Marty Robbins è stata scelta appositamente dal creatore Vince Gilligan per il suo testo appropriato, proprio come il titolo dell’episodio finale di Breaking Bad: Felina.

Ma c’è un altro piccolo dettaglio che in realtà aveva indirettamente rivelato le sorti dei sue protagonisti. Nell'episodio finale, la telecamera si concentra su una targa del New Hampshire sulla quale compare il motto dello stato: "Live Free or Die". Non solo questo è il titolo della premiere della quinta stagione (Vivi libero o muori), ma si riferisce anche al destino di Walt e Jesse.

Jesse alla fine di Breaking Bad “vive libero” mentre Walt “muore”, la telecamera aveva indugiato sul motto del New Hampshire per un buon motivo.



