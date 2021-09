Breaking Bad, 5 personaggi che meritavano più approfondimenti

Il successo di Breaking Bad è dovuto in parte anche alle grandi interpretazioni degli attori protagonisti e del resto del cast memorabile. Ma come ci si potrebbe aspettare da uno spettacolo così denso, ci sono alcuni personaggi che non hanno avuto la possibilità di brillare quanto avrebbero meritato.

I fan ritengono che alcuni personaggi ed alcune storyline avrebbero potuto essere più approfondite nella narrazione degli eventi col passare del tempo, ecco chi sono i 5 personaggi in questione:

Patrick Kuby

È difficile negare il fascino e la simpatia di Patrick Kuby, il "braccio destro" di Saul Goodman (Bob Odenkirk) interpretato da Bill Burr che fornisce un senso di arguzia e stravaganza alla manciata di scene in cui si trova. Il personaggio è stato sfruttato pochissimo, sarebbe stato sicuramente interessante vedere di più sull'inganno e le manovre di Goodman eseguite dal sempre divertente Kuby.

Gus Fring

Nessuno meglio di Giancarlo Esposito avrebbe potuto interpretare Gus Fring in Breaking Bad. Per molti fan, il boss della droga brilla come uno dei cattivi più memorabili della storia della TV. Sebbene abbia occupato una buona parte delle stagioni intermedie di Breaking Bad, la sua uscita di scena prima dell’ultima stagione è stata agrodolce. Tra la sua storia come ex affiliato del cartello messicano e il suo comportamento inquietante e senza fronzoli, lo spettacolo avrebbe beneficiato di più con lui ancora in giro e ancora oggi i fan chiedono a gran voce uno spin-off a lui dedicato.

Tuco Salamanca

La maggior parte dei fan sono stati probabilmente sollevati nel vedere Tuco uscire di scena nella seconda stagione, ma questa è solo una testimonianza di quanto fosse inquietante il suo personaggio.

Mentre personaggi come Gus rappresentavano una minaccia in termini di potere, Tuco era una rara figura fisicamente intimidatoria nello show. A ciò si aggiungeva il suo stato mentale indotto dalla rabbia, che lasciava i fan a disagio poiché non si sapeva mai cosa avrebbe potuto scatenare quella rabbia.

Lydia Rodarte-Quayle

È comprensibile che Lydia non faccia la sua prima apparizione fino alla quinta stagione, dato il suo ruolo nella storia in generale. Tuttavia, con il suo comportamento timido e incerto giustapposto alla sua natura subdola, è sicuro dire che un po’ più di tempo in scena ci avrebbe fatto capire molto di più su di lei.

Mike Ehrmantraut

I fan considerano spesso l'omicidio di Mike per mano di Walt come una delle morti più deludenti e inutili dello show. La sua doppia natura rispecchia in un certo senso quella di Jesse, il suo essere scontroso e cinico, bilanciato con un senso dell'umorismo asciutto, lo rende una figura memorabile nello spettacolo. Mentre Better Call Saul esamina il suo interessante background come poliziotto corrotto e la storia con Saul in modo più dettagliato, sarebbe stato interessante vedere qualcosa in più sulla sua vita anche in Breaking Bad.



