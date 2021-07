Breaking Bad: 5 scene cult che non dimenticheremo mai

Breaking Bad è ormai una serie cult, e come ogni prodotto di qualità, nel corso delle cinque stagioni ci ha stupiti con scene indimenticabili che le hanno fatto guadagnare la fama che ha. Ecco la nostra top 5 delle scene più memorabili di Breaking Bad.

Hank capisce che Walt è Heisenberg mentre è sul WC

E' la quinta stagione e siamo nel bagno di casa White. Hank si siede sul water e nota una cosa: una copia di Leaves of Grass di Walt Whitman. Il libro era un regalo per Walt da parte di Gale, risalente a quando lavoravano nel laboratorio di Fring. Al suo interno Hank trova una dedica scritta da Gale. Improvvisamente tutto gli è chiaro: la persona che ha cercato per anni, Heisenberg, è suo cognato.

Walt si costituisce... quasi

Uno dei cliffhanger migliori di Breaking Bad riguarda sicuramente il finale della quinta, quando Walt decide di costituirsi. L'uomo ormai non ha niente per cui vivere, e sta per fare il grande passo. Ma cambia idea quando vede un'intervista in cui Elliot e Gretchen minimalizzano il suo coinvolgimento in Gray Matter.

Hank arresta Walt

Ci è voluto tanto, ma alla fine ci è riuscito, o quasi. Nel tredicesimo episodio della quinta stagione, grazie all'aiuto di Jesse, Hank incastra Walt nel deserto. Walt viene arrestato da Hank e dal suo collega Steve Gomez, ma proprio in quel momento arrivano i neonazisti che confondono le acque e alla fine uccidono in uno scontro a fuoco Hank e Gomez.

La morte di Gus

Al termine della quarta stagione Walt attua un piano per uccidere Gus Fring. Hector, in accordo con Walt, attira Gus nella sua casa di cura, dove farà esplodere una bomba che si trova vicino alla sua sedia a rotelle. Entrambi muoiono in seguito all'esplosione, ma poco prima di cadere a terra primo di vita, Gus si sistema la cravatta.

Il monologo più famoso di sempre: Io sono il periocolo.

Probabilmente questo è il momento in cui Skyler, moglie di Walt, realizza quanto sia cambiato suo marito. Di monologhi importanti nella serie ce ne sono diversi, ma questo è diventato iconico, in quanto White tira fuori la sua vera natura. "Non sono in pericolo, Skyler. Io sono il pericolo." afferma Walt nel monologo, sottolineando che chi deve avere paura non è lui, ma tutti coloro che gli si ritrovano contro.

Breaking Bad è una serie indimenticabile, che ha riscritto le regole della serialità. Gli spettatori sentono la sua mancanza, e provano a colmarla guardando gli spin-off tratti dal successo della AMC, come Better Call Saul 6 che uscirà presto su Netflix. Nell'attesa della sesta stagione del fortunato spin-off noi vi consigliamo 5 serie da vedere se avete amato Breaking Bad, con la consapevolezza che nessuna potrà mai superare il prodotto incredibile di Vince Gilligan.