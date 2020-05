Breaking Bad, Aaron Paul e Bryan Cranston si sfidano a poker per beneficenza

Bryan Cranston e Aaron Paul, i mitici interpreti di Walter White e Jesse Pinkman nella straordinaria Breaking Bad, sono rimasti molto amici nel tempo, tanto da possedere una marca di Mezcal e apparire spesso insieme, ma fa sempre piacere rivederli nello stesso schermo, qualunque sia l'evento a cui stanno partecipando.

L'ultimo in ordine cronologico è stato il torneo di beneficenza Stars CALL For Action Powered by PokerStars, a cui hanno partecipato sia Cranston che Paul ma anche altre star mondiali come Hank Azaria, Liam Payne, Teri Hatcher e J.K. Simmons. Questi erano i nomi del Tavolo 1, ma c'erano anche altri tavoli a cui erano presenti Ben Affleck, Casey Affleck, Gabriel Macht, Neymar Jr. e Douglas Costa.



Uno dei momenti più emozionati è stato proprio quando Aaron Paul e Bryan Cranston si sono ritrovati senza saperlo allo stesso tavolo. Potete vedere la loro video reaciton al seguente link. C'è anche un video in cui Hank Azaria rivela come sia nata questa fantastica iniziativa, le cui vincite e ricavati andranno tutte in beneficenza.



Vi lasciamo alla recensione di El Camino: A Breaking Bad Movie.