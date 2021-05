Breaking Bad, Aaron Paul e Bryan Cranston tornano nel deserto... per un taglio di capelli!

Le due star principali di Breaking Bad sono tornate insieme per ricreare un momento che caratterizzava il periodo di lavorazione della serie. Sui social sono comparse delle foto che ritraggono Aaron Paul e Bryan Cranston impegnati nel taglio di capelli. Paul si improvvisa parrucchiere e taglia la chioma di Cranston, proprio come una volta.

Su Twitter vengono messe a confronto le due foto, quella odierna e quella dei tempi della serie. Aaron Paul e Bryan Cranston sono rimasti ottimi amici anche dopo la fine dello show che ha segnato gli ultimi decenni del piccolo schermo.



Creata da Vince Gilligan e in onda su AMC dal 2008 al 2013, Breaking Bad è stata acclamata come una delle serie più apprezzate per la regia e per la scrittura, oltre che per le interpretazioni di Bryan Cranston nei panni di Walter White e Aaron Paul nel ruolo di Jesse Pinkman. Prima di accettare il ruolo Bryan Cranston stava per rinunciare a Breaking Bad.

La serie racconta la storia di un professore di chimica di Albuquerque, in New Mexico, che per far fronte alle difficoltà economiche della famiglia è costretto a svolgere un secondo lavoro e subire le angherie di amici e familiari.

Dopo aver saputo di avere un cancro ai polmoni, Walter White incontra Jesse Pinkman, un ex studente diventato spacciatore con il quale decide di farsi strada nel mercato delle metanfetamine.



Scoprite la storia e il successo di Breaking Bad, la serie con Bryan Cranston e Aaron Paul.