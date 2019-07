Breaking Bad: Aaron Paul e Bryan Cranston tornano a lavorare insieme

Sono diversi giorni ormai che i due attori protagonisti di Breaking Bad si divertono a postare sui loro account Instagram delle criptiche foto, in anticipazione di un grande annuncio. L'attrice Anna Gunn, interprete di Skyler White, ci dà qualche informazione in più sul significato delle immagini.

Dopo le parole di Bryan Cranston riguardo un suo ritorno in Breaking Bad, sono molti i fan che stanno aspettando altre notizie sul film sequel della serie creata da Vince Gilligan e andata in onda dal 2008 al 2013. Le immagini rilasciate nel corso delle ultime settimane da parte dei protagonisti della serie avevano fatto pensare a qualche imminente annuncio.

L'ultimo indizio è apparso nelle pagine Instagram dei due attori, in cui è possibile vedere una foto che li ritrae bere da una noce di cocco, con la frase: "Una collaborazione così perfetta che potrete gustarla".

Invece secondo quanto ha dichiarato Anna Gunn durante un'intervista andato in onda sul canale BBC, Aaron Paul e Bryan Cranston stanno per dare il via alla vendita della loro linea di Tequila, con l'annuncio che era già stato programmato per la festa del Cinco de Mayo. Infine di fronte alla domanda riguardo un suo ritorno nel sequel, commenta così: "Non posso dire nulla. Sarà un mistero".

È confermato invece che RJ Mitte non farà parte del film di Breaking Bad.

Cosa ne pensate dell'annuncio? Fatecelo sapere con un commento alla notizia!