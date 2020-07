Breaking Bad, Aaron Paul e Krysten Ritter insieme per un nuovo progetto con Amazon Prime

Gli sfortunati innamorati di Breaking Bad, Aaron Paul e Krysten Ritter, stanno per ricongiungersi. Dopo il triste epilogo della loro storia nella serie HBO, i due si trovano a collaborare di nuovo per un progetto veramente interessante targato Amazon Prime Video.

Daranno infatti la loro voce per una collana di Audio Libri intitolata The Coldest Case: A Black Book Drama. A questo lavoro prenderà parte anche Nathalie Emmanuel, la Missandei di Game of Thrones.

Si tratta del primo di una serie di i cinque nuovi progetti Audible dell'autore James Patterson. La storia, che è un prequel del best seller The Black Book, segue il detective Billy Harney, che decide di mandare il suo nuovo partner Kate, in missione sotto copertura, per infiltrarsi in una piazza di spaccio di Chicago. Quando vari personaggi coinvolti muoiono, Billy decide di svelare la copertura di Kate, nel tentativo di salvarla. Nel frattempo anche l'informatore della donna scompare, portando con se il libro nero della banda. Billy e Kate iniziano quindi ad indagare sugli efferati omicidi, scoprendo politici corrotti, miliardari malvagi, atleti tossicodipendenti e varie nefandezze legate al dark web, tutti alla ricerca del libro perduto.

Aaron Paul è di recente divenuto uno dei protagonisti della terza stagione di Westworld mentre Krysten Ritter ha dovuto salutare definitivamente Jessica Jones, in quanto la serie è stata cancellata. I due si erano già ritrovati in passato però, avevano infatti ripreso brevemente i panni di Jesse Pinkman e Jane Margolis nel film spin-off Netflix El Camino di cui potete gustare la nostra recensione.

Il mito della serie di Vince Gilligan sembra non esaurirsi mai, è stata infatti messa in vendita la versione del Monopoly dedicata a Breaking Bad.