Breaking Bad, Aaron Paul svela che Bryan Cranston sarà il padrino di suo figlio!

La star di Breaking Bad Aaron Paul ha annunciato la nascita di suo figlio questa settimana. Al The Tonight Show with Jimmy Fallon, l'attore ha rivelato di aver chiesto al suo amico Bryan Cranston di essere il padrino del bambino.

Come ben sappiamo, l'amicizia tra i due, nata sul set di Breaking Bad, è molto forte e il loro legame è rimasto invariato anche dopo la fine dello show. Per la gioia dei fan inoltre, Walter e Jesse torneranno in Better Caul Saul 6, come annunciato ufficialmente pochi giorni fa.

"Ho chiesto a Bryan il giorno del suo compleanno se sarebbe stato il padrino del mio bambino. Ha detto di no perchè era molto impegnato", ha raccontato sorridendo Paul. "No, era molto eccitato, molto onorato. Amo quell'uomo da morire. È uno dei miei migliori amici al mondo, quindi è stato un gioco da ragazzi".

Paul ha poi raccontato a Fallon dell'emozione provata nel tornare indietro nel tempo con i personaggi in Better Call Saul. "E' stato bello sfrecciare di nuovo sulla pelle di Pinkman, sai?. E' stato strano. Era la stessa troupe di 'Breaking Bad' che stava lavorando a 'Better Call Saul', quindi è stato semplicemente bello ritrovarsi con questo bellissimo gruppo di persone nel New Mexico".

Intanto, il primo episodio di Better Caul 6 ha battuto ogni record, segnando il miglior debutto per una serie drammatica nel 2022.