Breaking Bad, Aaron Paul non si chiama più così: ha ufficialmente cambiato nome!

Ore importanti per la star di Breaking Bad Aaron Paul, che è riuscita ufficialmente a modificare il proprio nome di nascita. Ma non vi preoccupate, ai noi fan non cambierà praticamente nulla!

Come riferito da TMZ, l'amato Jessie Pinkman non si chiamerà più Aaron Paul Sturtevant, bensì... Aaron Paul! Proprio il nome con cui l'attore si è fatto conoscere in tutto il mondo. Ma non finisce qui. Infatti, l'attore ha esteso il cambio di nome a tutta la sua famiglia, che include sua moglie, Lauren Parsekian (ora Lauren Paul). La coppia ha una figlia di 4 anni nata con il cognome Paul, oltre a un figlio neonato; parte del motivo dello scambio di nomi di famiglia è che Aaron e Lauren, secondo quanto riferito, volevano anche cambiare l'intero nome per il loro nuovo figlio, da "Casper Emerson Paul" a "Ryden Caspian Paul".

Recentemente, Paul è tornato a vestire i panni di Jessie nella sesta stagione di Better Caul, che come tutti ben sapete è stata anche l'ultima della serie. Rimanendo sempre sul lato televisivo però, quest'anno è stata cancellata Westworld, show di HBO che a sorpresa non è stato rinnovato per la quinta stagione. Paul si è unito al cast della serie all'inizio della terza stagione come regular star, nel ruolo di Caleb Nichols.