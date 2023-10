Breaking Bad ma ambientato nel Giappone della Yakuza: il video dell'IA è virale

Se pensavate che i paesaggi del New Mexico fossero uno dei punti di forza di Breaking Bad, ora potrebbe essere arrivato il momento di ricredervi: lo strapotere delle Intelligenze Artificiali sta infatti continuando a sfornare capolavori, e l'ultimo riguarda proprio una ricollocazione della serie con Bryan Cranston.

Mentre Vince Gilligan dice no ad uno spin-off su Walter Jr., infatti, un video pubblicato in queste ore sui social sfrutta proprio le potenzialità dell'Intelligenza Artificiale per far traslocare Walter White, Jesse Pinkman e soci in un Giappone in cui, ovviamente, piuttosto che il Cartello messicano c'è da temere la non meno pericolosa Yakuza nipponica.

Ecco dunque i già nominati Walter e Jesse, ma anche un imperdibile Saul Goodman affiancato ad un sempre serioso e minaccioso Gus Fring, per proseguire con Skyler (pardon: Sakuya!), Jane, Hector e tutti gli altri personaggi che hanno reso Breaking Bad una delle serie più amati di sempre, ovviamente con i connotati cambiati per mimetizzarsi al meglio a Tokyo e dintorni.

Cosa ne dite? Una Breaking Bad giapponese potrebbe essere una buona idea per un reboot? Noi, nel dubbio, proporremmo l'idea a Vince Gilligan: chissà che uno come lui non riesca davvero ad avere il colpo di genio per qualcosa che sarebbe comunque probabilmente migliore di una sesta stagione di Breaking Bad.