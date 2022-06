Breaking Bad, AMC rassicura i fan: 'La porta è aperta per altri spin-off'

I creatori di Breaking Bad, Vince Gilligan e Peter Gould, sono pronti a lasciarsi alle spalle il mondo del crimine del New Mexico. Mentre Better Call Saul 6 arriva a metà della sua ultima stagione, i due si dicono pronti ad andare avanti. Ma sembra che resti ancora uno spiraglio: potrebbero infatti arrivare altri show ambientati in questo mondo.

A dichiararlo è il presidente dell'intrattenimento e degli AMC Studios di AMC Networks Dan McDermott, che se da un lato ha chiarito che non ci sono piani per un terzo show dell'universo di Breaking Bad, ha però anche aggiunto che la porta resta in ogni caso sempre aperta. "Posso dirvi che se potessi fare qualcosa per incoraggiare Vince e Peter a continuare in questo mondo, lo farei", ha rivelato McDermott a Variety. "Credo che dovreste chiederglielo [voi], ma la porta non è chiusa, e attendo ardentemente il giorno in cui il mio telefono squillerà e Vince, Peter o i nostri amici della Sony chiameranno per dire: 'Ehi, credo che abbiamo un altro show ambientato in questo universo'."

Anche lo stesso Gould sembra desideroso di non mettere la parola fine al viaggio all'interno dell'universo. "Amo questi personaggi, amo questo mondo" ha infatti detto il creatore di Breaking Bad. "Forse un giorno [torneremo], ma personalmente mi prenderò una piccola pausa da quella realtà e proverò altro, solo per dimostrare che posso. [...] Ci sono ancora storie da raccontare, ma non è per dimostrare qualcosa al mondo, si tratta di provare qualcosa a te stesso. Quella cosa su cui sto lavorando si spera che sia una cosa che qualcuno vuole comprare, che qualcuno vorrà realizzare".

Intanto, mentre aspettiamo le prossime puntate dello spin-off di Breaking Bad, vi raccontiamo il settimo episodio di Better Call Saul 6.