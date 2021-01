Breaking Bad: e se fosse apparso Nick Fury? Il clamoroso cameo mancato

A quasi 8 anni dal suo finale, Breaking Bad continua a essere tra i prodotti più popolari e amati al mondo. Il merito di Vince Gilligan è quello di aver creato uno show impeccabile e di una qualità eccelsa, e potrebbe sorprendere, ma ancora oggi nuove curiosità vengono a galla su dettagli mai scoperti sinora o segreti incredibili.

Per esempio, abbiamo scoperto insieme quali siano i finali alternativi di Breaking Bad che forse non conoscete. Oggi, invece, vogliamo parlarvi di quello che sarebbe stato un cameo davvero clamoroso.

Nick Fury in Breaking Bad?

Nel 2011 la produzione del Marvel Cinematic Universe si trovava ad Albuquerque, nel New Mexico, per girare alcune importanti scene del suo film (che sarebbe diventato un kolossal) Avengers: il set di Albuquerque è stato usato per gli interni del famoso elivelivolo dello S.H.I.E.L.D. Chi conosce bene lo show AMC con protagonista Bryan Cranston sa bene che Albuquerque è la location principale della serie TV di Breaking Bad. Samuel Lee Jackson, l'interprete di Nick Fury, era tra i protagonisti delle scene girate in New Mexico, e per questo motivo l'attore si recò brevemente sul set del criminal drama, precisamente al famoso ristorante de Los Pollos Hermanos. La sua idea? Apparire in scena per qualche attimo, stando alle sue parole, per "ordinare un tre pezzi e fare impazzire la gente".

Perché l'idea venne scartata?

Come dichiarato dallo stesso Jackson in un'intervista a IndieWire, l'idea non si avverò mai perché i produttori non glielo permisero. L'attore non ha mai chiarito se si riferisse a quelli di Breaking Bad o al team dietro alla pellicola campione d'incassi incentrata sui Vendicatori. Un mistero che forse non scopriremo mai, ma che ci fa sognare su quanto sarebbe stato bello un crossover così incredibile. Chissà quante teorie sarebbero nate da quell'apparizione…

Mentre vi lasciamo a un nostro focus sulla timeline ufficiale di Breaking Bad, la palla passa ora a voi: vi sarebbe piaciuto vedere Nick Fury in Breaking Bad? Per farcelo sapere, come sempre, basta lasciare un commento nello spazio a essi dedicato, che noi leggeremo e a cui risponderemo con grande piacere!